Evotec lieferte letzte Woche schwache Zahlen, auch der als Befreiungsschlag gedachte Verkauf der Toulouse-Anlagen an Sandoz zeigte Null positive Wirkung.UndheuteeineMeldung,die auf den ersten Blick nicht gerade beeindruckend aussieht. Natürlich ist die Schwäche des Kerngeschäfts, die hohen Fixkosten, die nicht durch weitere Forschungsaufträge auf breitere Schultern verteilt werden können, nicht "gelöst". Aber heute kann man zumindest eindeutig belegen, dass die diversen bereits laufenden Forschungsaufträge durchaus Substanz für positive Überraschungen bieten. Überraschungen, die das Zeug haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin