Unterföhring (ots) -- Neuer Deal mit Sony Pictures Television (SPT) für Sky und WOW: exklusive Serien und umfassende Film-Bibliothek- Exklusive Erstausstrahlungsrechte auf Sky und WOW für ausgewählte SPT-Serien - darunter die erste Serien-Adaption des Klassikers "Lord of the Flies"- "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" Anfang 2026 exklusiv als TV- und Streaming-Premiere bei Sky und WOW- Zugang zu zahlreichen Film-Publikumslieblingen aus dem umfangreichen SPT-Katalog wie "Jumanji: Welcome to the Jungle" oder "Uncharted"Unterföhring, 12.11.2025 - Sky Deutschland kündigt heute eine neue Content-Lizenzpartnerschaft mit Sony Pictures Television in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Die umfassende Vereinbarung ergänzt für die kommenden Jahre das Film- und Entertainment-Angebot von Sky und dem Streaming-Dienst WOW - mit einem noch breiteren Premium-Portfolio aus exklusiven Serien, der TV- und Streaming-Premiere von "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" und beliebten Klassikern für Filmfans.Elke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und Chief Operating Officer bei Sky Deutschland:"Mit Sony Pictures Television schließen wir eine weitere umfassende Partnerschaft, die zusammen mit NBCU, Sky Studios und vielen weiteren Lizenzpartnern ein vielfältiges und umfangreiches Premium-Angebot für die nächsten Jahre sichert. Sony Pictures Television steht weltweit für erstklassiges Storytelling und ikonische Unterhaltung - und genau das wollen wir unseren Kundinnen und Kunden bieten. Mit der Erneuerung unserer Partnerschaft erweitern wir unser Content-Portfolio um exklusive Serien-Highlights und beliebte Sony-Klassiker - ein starkes Paket für alle, die großartiges Entertainment lieben."Holly Comiskey, SVP, Distribution & Networks und Country Manager, UK & GSA bei Sony Pictures Television: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky weiter auszubauen. Mit dieser neuen Vereinbarung bringen wir ein vielfältiges und hochwertiges Angebot an Sony Pictures-Serien und -Spielfilmen zu den Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sky ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner für Premium-Unterhaltung - gemeinsam setzen wir weiterhin auf erstklassiges Storytelling, das begeistert und verbindet. "Als Teil der Lizenzpartnerschaft sichert sich Sky einen Volume-Deal für ausgewählte Serien von SPT mit exklusiven Erstverwertungsrechten auf Sky und WOW, darunter die mit Spannung erwartete Adaption des Klassikers von William Golding "Lord of the Flies" und die Thrillerserie "Red Eye" mit Jing Lusi und Richard Armitage.Zudem wird "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" als TV- und Streaming-Premiere kurz nach Kinostart auf Sky und WOW zu sehen sein. Sky und WOW Kundinnen und Kunden bekommen darüber hinaus auch in Zukunft Zugang zu zahlreichen Publikumslieblingen aus dem umfangreichen SPT-Programmkatalog, wie "Jumanji: Welcome to the Jungle" oder "Uncharted".Die Lizenzinhalte sind linear sowie on Demand mit Sky Stream, Sky Q und mit WOW sowie mit Sky X und Sky Show verfügbar. Die Vereinbarung betrifft das Angebot von Sky in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Freitag und Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen sowie das Beste aus Tennis und Golf. 