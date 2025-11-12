KWS hat mit den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 (vom 1. Juli bis zum 30. Juni) einen gemischten Start bekannt gegeben. Starke Verkaufszahlen im Bereich Winterkulturen, insbesondere bei Raps, konnten die etwas niedrigeren Umsätze aus der Zuckerrübenproduktion nach hohen Vorbestellungen im Vorjahr ausgleichen. Trotz eines gedämpften agrarischen Umfelds und schwacher Rohstoffpreise zeigte das Unternehmen Widerstandsfähigkeit dank seines diversifizierten Portfolios und einer soliden Marktposition. Die Rentabilität profitierte von dem Verkauf des Geschäfts mit Nordamerikanischem Mais, während das Segment Gemüse weiterhin als wichtiger zukünftiger Wachstumstreiber gilt. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet ein Umsatzwachstum von rund 3 % sowie eine EBITDA-Marge von 19-21 %, was das Vertrauen in die Aussichten unterstreicht. Da der Großteil der Erträge typischerweise im dritten Quartal erzielt wird, haben die Ergebnisse des ersten Quartals nur begrenzten indikativen Wert. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Einschätzung beim KWS Capital Markets Day nächste Woche bestätigt wird. Wir bestätigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von 83,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa





