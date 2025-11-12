Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat sich offen gezeigt für eine kritische Betrachtung von Minijobs. Minijobs seien ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. "Was nicht passieren darf, ist, dass Minijobs vollwertige, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse verdrängen", sagte Hoffmann der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv am Mittwoch. Er erzählte von einer Zunahme von Minijobs in seiner Heimatregion. "Da muss man jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt, noch mal drauf schauen", sagte der CSU-Politiker. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dürfe nicht verdrängt werden.

