Mitteilung der reconcept GmbH:
reconcept treibt Energieprojekte in Kanada voran: erfolgreicher Solarprojektverkauf und dynamisches Wachstum der ProjektpipelineDie reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, setzt ihre internationale Wachstumsstrategie konsequent um und meldet Fortschritte in ihrem Fokusmarkt Kanada. So wurden die Rechte an einem 30-MW-Solarprojekt in der Provinz Ontario erfolgreich an ein kanadisches Energieunternehmen veräußert. Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer partnerschaftlichen Struktur, in der reconcept Kanada weiterhin als Projektentwickler tätig bleibt. Das Projekt konnte dank des zuvor erreichten Zustimmungsbeschlusses der zuständigen Kommune sowie der Beteiligung einer lokalen First Nation an einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...