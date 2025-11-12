© Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

E.ON steigert Gewinn und Investitionen deutlich. Der Energiekonzern treibt den Ausbau seiner Netze voran und bleibt ein zentraler Akteur der Energiewende.Der Energiekonzern E.ON hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 seine Gewinne und Investitionen deutlich gesteigert, stößt an der Börse aber auf Zurückhaltung. Trotz eines bereinigten EBITDA von 7,4 Milliarden Euro - ein Plus von zehn Prozent - zeigte sich die Börse zunächst unentschlossen. Der Kurs legte auf Tradegate kurzzeitig leicht zu, drehte dann ins Minus und gab fast zwei Prozent nach, bevor er sich wieder etwas erholte. Am Morgen notierte die Aktie bei 15,97 Euro - ein Rückgang von 0,37 Prozent (Stand 9:22 Uhr). Auf …