DJ Lanxess bestellt Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand
DOW JONES--Der Aufsichtsrat des Spezialchemie-Konzerns Lanxess hat Oliver Stratmann erneut als Vorstandsmitglied bestellt. Damit werde sein Vertrag als Finanzvorstand um fünf Jahre verlängert. Das neue Mandat beginnt am 1. September 2026, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Das neue Mandat schließe nahtlos an Stratmanns erste Amtsperiode von drei Jahren an.
November 12, 2025
