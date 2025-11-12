© Foto: Unsplash

CEO Lisa Su sieht den KI-Markt bis 2030 auf eine Billion US-Dollar wachsen. Neue Chips, Großaufträge und starke Margen sollen AMD zum Herausforderer von Nvidia machen.Advanced Micro Devices (AMD) hat auf seinem Financial Analyst Day in New York ehrgeizige Wachstumsziele vorgestellt. CEO Lisa Su erklärte, der Umsatz des Konzerns aus dem Rechenzentrumsbereich solle in den kommenden drei bis fünf Jahren um bis zu 60 Prozent steigen, ausgehend von rund 16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Insgesamt rechnet AMD mit einem jährlichen Gesamtumsatzwachstum von mehr als 35 Prozent, angetrieben durch die "unersättliche" Nachfrage nach KI-Chips. Su erwartet, dass der Markt für KI-Rechenzentren bis …