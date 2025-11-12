HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt von 88 auf 86 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Rüstungsherstellers dürften wohl eher zum Ende der in Aussicht gestellten Zeitspanne hin erreicht werden, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch im Nachgang des Kapitalmarkttags./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000HAG0005





© 2025 dpa-AFX-Analyser