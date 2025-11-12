Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung befand sich die Aktie des Energieunternehmens in einer überaus spannenden und aussichtsreichen charttechnischen Konstellation. Die von RWE am heutigen Mittwoch (12. November) vorgelegten Zahlen für die ersten neun Monate 2025 überraschten positiv und gaben der Aktie zunächst einen kräftigen Schub. Ein starkes Kaufsignal zeichnet sich ab.RWE - Aktie mit starken Daten Während das Energieunternehmen ...

