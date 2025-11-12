Der europäische Energiesektor zeigte im Oktober eine gemischte Entwicklung. Die Gaspreise gaben nach, Zertifikatpreise (EUAs) und Kohle legten zu, und die Strompreise hatten angesichts sich verändernder Fundamentaldaten Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden. Mit dem nahenden Winter reagiert der Markt weiterhin besonders empfindlich auf kalte und windstille Bedingungen, was sowohl den wachsenden Anteil intermittierender erneuerbarer […]Der europäische Energiesektor zeigte im Oktober eine gemischte Entwicklung. Die Gaspreise gaben nach, Zertifikatpreise (EUAs) und Kohle legten zu, und die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.