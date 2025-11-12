GoGold nimmt 125 Mio. CAD über Bought Deal auf

Anzeige / Werbung

GoGold Resources hat bekannt gegeben, dass im Rahmen einer Kapitalmaßnahme rund 125 Mio. CAD durch die Ausgabe von neuen Einheiten eingeworben werden sollen. Das Unternehmen will mit dem Erlös die Entwicklung der Projekte Los Ricos South und Los Ricos North beschleunigen und sich strategisch für die Bauentscheidung aufstellen. Laut Unternehmensangaben seien mit dem frischen Kapital nun auch die voraussichtlichen Baukosten im Projekt Los Ricos South finanziell abgesichert.

Details zur Transaktion

Laut Unternehmensangaben wurde mit einem Bankenkonsortium unter Führung von BMO Capital Markets eine Vereinbarung getroffen. Dieses habe sich bereit erklärt, 47.170.000 Einheiten zu je 2,65 CAD auf Bought-Deal-Basis zu erwerben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein. Ein kompletter Optionsschein berechtigt über drei Jahre hinweg zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 3,50 CAD. Zusätzlich habe GoGold den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption über bis zu 15 Prozent des Emissionsvolumens eingeräumt, die innerhalb von 30 Tagen ausgeübt werden könne. Der Abschluss der Transaktion werde für den 27. November erwartet.

Kapital für Entwicklung von Los Ricos

Das Unternehmen gab an, den Nettoerlös zur Finanzierung der weiteren Exploration und Entwicklung der beiden Projekte im Bundesstaat Jalisco verwenden zu wollen. Im Mittelpunkt stehe dabei Los Ricos South, für das bereits eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) vorliege. Diese sehe eine Lebensdauer von 15 Jahren mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 7,3 Mio. Unzen Silberäquivalent vor.



Die gesamten Investitionskosten für das Projekt beziffere GoGold auf 227 Mio. US-Dollar. Ein Großteil davon solle über die aktuelle Finanzierung sowie ergänzende Fremdmittel gedeckt werden. Laut Unternehmensangaben diene das Eigenkapital auch dazu, die Voraussetzungen für eine spätere Fremdfinanzierung zu schaffen.

