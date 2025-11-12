Die Aktie von K+S musste seit dem Hoch im Juni mit rund 17 € hohe Rückgänge hinnehmen. Am Mittwoch verbessert sie sich aktuell um +2% und steht bei 11,40 €; damit liegt sie wieder auf dem Niveau zum Jahresanfang. Ist das wieder ein gutes Einstiegsniveau? Verkaufspreise gestiegen Die Quartalszahlen vom 11. November verbesserten sich durch gestiegene Verkaufspreise. Das Absatzvolumen blieb mit 1,74 Millionen Tonnen relativ konstant. Der Umsatz erhöhte ...

