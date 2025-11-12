FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS VICTREX TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 600 (1080) PENCE - BERENBERG CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 300 (330) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 320 (385) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 535 (690) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 850 (1105) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES FDM GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 180 (145) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 440 (385) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1220 (1200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 570 (530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 374 (585) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HISCOX TO 'UNDERPERFORM' (BUY) - PRICE TARGET 1068 (1500) PENCE - JEFFERIES CUTS LANCASHIRE PRICE TARGET TO 736 (820) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1040 (1000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GAMES WORKSHOP TARGET TO 18300 (11850) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 470 (430) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX STARTS HOWDEN JOINERY GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1100 PENCE
