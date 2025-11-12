Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine Gewinnserie am Mittwoch den dritten Tag in Folge fort. Die Hoffnung auf einen Zoll-Deal zwischen der Schweiz und den USA sorgt für weiter gute Stimmung und treibt den SMI auf den höchsten Stand seit dem Kurssturz durch den Liberation Day Anfang April. Erste Händler sprechen bereits vom Startschuss für das übliche Jahresendrally. Noch sei aber nichts in trockenen Tüchern. Derweil steht im Tagesverlauf ...

