Zürich - Der Laufschuhhersteller On hat im dritten Quartal 2025 Umsatz und Betriebsgewinn deutlich gesteigert. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde vor diese Hintergrund erneut erhöht. Der Umsatz stieg um 25 Prozent auf 794,4 Millionen Franken, bereinigt um Währungseffekte sogar um 35 Prozent. Das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktkategorien, wie das in den USA kotierte Zürcher Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn ...

