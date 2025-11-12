Die Aktie von Infineon Technologies notiert derzeit bei 36 EUR und zeigt sich nach den jüngsten Quartalszahlen stabil, aber ohne großen Schwung. Der Münchener Halbleiterkonzern hat im vierten Quartal 2025 zwar die Gewinnzone gehalten, musste jedoch einen leichten Rückgang der Segmentergebnisse hinnehmen. Anleger und Analysten blicken nun auf das Geschäftsjahr 2026, das laut Prognosen moderates Wachstum, aber auch anhaltenden Margendruck bringen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
