9710 Anschlussanfragen für Batteriespeicher, die auf der Mittelspannungsebene in Betrieb gehen sollen, erhielten die Netzbetreiber im vergangenen Jahr. Damit verbunden sind 400 Gigawatt Leistung und 661 Gigawattstunden Kapazität. Auf Übertragungsnetzebene sind für die kommenden Jahre große Batteriespeicher mit 51 Gigawatt genehmigt. Alle reden über Batteriespeicher oder genauer gesagt, über den Tsunami bei der Antragsflut und den Schwierigkeiten bei Netzanschlusszusagen für große Batteriespeicher. Die Bundesnetzagentur hat nun erstmals Zahlen zu Anschlussanfragen und -zusagen veröffentlicht. Sie ...

