Bei LVMH hat sich das Bild spürbar aufgehellt - und wir haben den Moment genutzt: Mit dem Call-Optionsschein MK55BK auf die LVMH-Aktie erzielten wir 175,86 % Gewinn. Rückenwind kam aus mehreren Quellen: eine klare Belebung im Beauty-Einzelhandel mit Sephora als Zugpferd, wieder anziehende Nachfrage in Asien und ein stabiles Umfeld in den USA. Gleichzeitig blieb der Fokus auf ikonischen Marken wie Louis Vuitton und Dior sowie auf hochwertiger Präsentation in den Boutiquen. Diese Mischung aus frischer ...

