© Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

CVS setzt auf Wegovy statt Zepbound. Für Novo ist das ein Triumph, für Lilly ein Warnsignal - auch wenn die Aktie weiter auf Rekordkurs bleibt.Eli Lilly verschärft seinen milliardenschweren Konkurrenzkampf mit Novo Nordisk - und sorgt zugleich für Bewegung an der Börse. Der US-Pharmariese beendet die Zusammenarbeit mit CVS Health und zieht den Arzneimittelversorgungsplan für seine rund 50.000 Mitarbeiter ab. Hintergrund ist ein Streit über die Abdeckung des Gewichtsverlustmittels Zepbound, das CVS im Mai von der Liste bevorzugter Medikamente gestrichen und durch das Konkurrenzpräparat Wegovy von Novo Nordisk ersetzt hatte. Wie Bloomberg berichtet, werden die Lilly-Mitarbeiter ab dem 1. …