NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Auch angesichts des Agrargeschäfts habe der Konzern alles in allem stark abgeschnitten, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Der Experte verwies aber auch auf die Umsatzeinbußen des Augenmedikamentes Eylea, die die Aktionärsfreude etwas dämpfen könnten./la/ag



ISIN: DE000BAY0017





