Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch weiter zugelegt. «Pünktlich zum saisonalen Start in eine Jahresendrally Mitte November ist der Boden für weiter steigende Aktienkurse rund um den Globus bereitet», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robo Markets fest. Der EuroStoxx50 zog am Mittag um 1,12 Prozent auf 5.789,92 Punkte an. Der Schweizer SMI stieg um 0,61 Prozent auf 12.780,02 Punkte. Der britische ...

