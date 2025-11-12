Im Jahr 2024 erteilten die Netzbetreiber in Deutschland rund 3.800 Netzanschlusszusagen für Batteriespeicher. Das geht aus Zahlen hervor, die die Bundesnetzagentur erhoben hat. Die Bundesnetzagentur hat erstmals Zahlen zu Stromnetz-Anschlussanfragen und -zusagen für Batteriespeicher in Deutschland veröffentlicht. Im Jahr 2024 haben Investoren insgesamt 9.710 Netzanschlussanfragen für Batteriespeicher ab der Mittelspannungsebene bei den Netzbetreibern gestellt. Nicht umfasst sind hier Photovoltaik-Stromspeicher ...

