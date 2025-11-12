Vodacom und Elon Musks Starlink schließen sich zusammen, um Millionen Menschen in Afrika schnellen Internetzugang zu bringen - auch in entlegene Regionen.Der südafrikanische Telekomriese Vodacom Group arbeitet künftig mit Elon Musks Satellitenfirma Starlink zusammen, um die Breitbandversorgung auf dem afrikanischen Kontinent massiv auszubauen. Das Unternehmen, das jeweils zur Hälfte Vodafone und dem südafrikanischen Telekommunikationskonzern Telkom Group gehört, will Starlinks Satellitenverbindungen in sein Mobilfunknetz integrieren. Dadurch sollen sowohl die Netzabdeckung als auch die Leistung in ländlichen Regionen deutlich verbessert werden, teilten beide Firmen in einer gemeinsamen …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.