© Foto: Algi Febri Sugita - ZUMA Press WireVodacom und Elon Musks Starlink schließen sich zusammen, um Millionen Menschen in Afrika schnellen Internetzugang zu bringen - auch in entlegene Regionen.Der südafrikanische Telekomriese Vodacom Group arbeitet künftig mit Elon Musks Satellitenfirma Starlink zusammen, um die Breitbandversorgung auf dem afrikanischen Kontinent massiv auszubauen. Das Unternehmen, das jeweils zur Hälfte Vodafone und dem südafrikanischen Telekommunikationskonzern Telkom Group gehört, will Starlinks Satellitenverbindungen in sein Mobilfunknetz integrieren. Dadurch sollen sowohl die Netzabdeckung als auch die Leistung in ländlichen Regionen deutlich verbessert werden, teilten beide Firmen in einer gemeinsamen …Den vollständigen Artikel lesen ...
