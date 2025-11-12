NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe beim Umsatz die Markterwartung erfüllt, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Kurzfristig sei das Umfeld für die Leverkusener weiter schwierig. Der Experte verwies auf Preisdruck im Pflanzenschutzgeschäft, Sorgen bezüglich der Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um Glyphosat und die Unsicherheit hinsichtlich des langfristigen Wachstums der Pharmasparte nach Ablauf des Patents für den Blutverdünner Xarelto./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:57 / UTC





ISIN: DE000BAY0017





