E.ON legte heute (12. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Die Zahlen fielen robust aus. Wer nun aber eine positive Reaktion des Aktienkurses erwartet hatte, wird bislang enttäuscht. Die Zahlen zündeten nicht. Die Aktie reagierte zurückhaltend auf die Finanzergebnisse.E.ON - Robuste 9-Monats-Zahlen. Prognose bestätigt E.ON veröffentlichte für die ersten neun Monate des Jahres einen Außenumsatz in Höhe von 57,514 Mrd. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
