Die Aktie von E.ON SE notiert aktuell bei 15 EUR und zeigt sich nach der jüngsten Zahlenvorlage robust. Der Essener Energiekonzern hat im dritten Quartal 2025 solide Ergebnisse vorgelegt, die zwar durch einmalige Belastungen gedämpft wurden, im operativen Kerngeschäft jedoch Wachstum zeigen. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose und setzt weiter auf massive Investitionen in den Netzausbau und die Energiewende in Europa.Operativ stark, ...

