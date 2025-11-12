NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei für den Anlagehintergrund des Technologiekonzerns von geringer Relevanz, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Ausblick. Angesichts der Ergebnisse der Wettbewerber im abgelaufenen Quartal sei es unwahrscheinlich, dass die Erwartungen wesentlich übertroffen oder verfehlt werden./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:20 / GMT



ISIN: DE0007236101





