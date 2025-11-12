NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Die Beförderung von Giulio Terzariol vom Leiter des Versicherungsgeschäfts zum stellvertretenden Konzernchef sei positiv, schrieb Farooq Hanif am Mittwoch./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0000062072
