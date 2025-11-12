Der Halbleiterhersteller liefert für sein versetztes Geschäftsjahr solide Zahlen und blickt mit Zuversicht auf den neuen Berichtszeitraum. Auch am Geschäft rund um künstliche Intelligenz (KI) will der DAX-Konzern noch stärker mitverdienen. Die Aktie führt den deutschen Leitindex an. Der DAX-Konzern hat sein Geschäftsjahr (bis 30. September) "im Rahmen der Erwartungen" abgeschlossen. Im Schlussquartal lag der Umsatz ein Prozent über Vorjahr. Die Bruttomarge fiel mit 38,1 Prozent mehr als drei Prozentpunkte ...

