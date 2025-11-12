Fokus auf die Con Mine Option: Gold Terra - Harquail & Sprott investieren!

Anzeige / Werbung

Mit dem Einstieg von David Harquail und der erneuten Beteiligung von Eric Sprott erhält Gold Terra Rückhalt zweier erfahrener Branchengrößen.

Gold Terra (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTCQX: YGTFF) holt prominente Unterstützung an Bord: Royalty-Pionier David Harquail und Rohstoffinvestor und Bergbau Milliardär Eric Sprott beteiligen sich im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung an dem kanadischen Goldexplorer. Insgesamt sollen 50 Mio. Aktien platziert werden und Gold Terra rund 6,3 Mio. CAD zufließen; der Abschluss wird - vorbehaltlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange - um den 28. November 2025 erwartet.

Die Mittel dienen vor allem der Weiterentwicklung des Con Mine Option (CMO)-Gebiets im traditionsreichen Yellowknife-Goldcamp der Northwest Territories, Kanada. Im Fokus steht ab Januar 2026 ein Bohrprogramm entlang der Campbell Shear - jener Struktur, die historisch maßgeblich zur Goldproduktion der Region beigetragen hat.

Gold Terra: Signalwirkung durch Harquail und Sprott

Mit dem Einstieg von David Harquail und der erneuten Beteiligung von Eric Sprott erhält Gold Terra Rückhalt zweier erfahrener Branchengrößen. Harquail war Mitgründer von Franco-Nevada, führte das Unternehmen über mehr als ein Jahrzehnt und ist heute dessen Chair of the Board; zudem ist er Direktor der Bank of Montreal und beim Branchenverband PDAC - ganz zu schweigen davon, dass er zuvor Vorsitzender des World Gold Council war. Branchenlegende Eric Sprott gilt seit Jahren als einer der aktiversten Investoren im Edelmetallsektor überhaupt. Die Beteiligung dieser Großinvestoren ist daher als strategisches Commitment zu verstehen!

Für Gold Terra bedeutet diese erweiterte Aktionärsbasis zusätzliche Sichtbarkeit - nicht nur bei Investoren, sondern auch bei Industriepartnern und Dienstleistern entlang der Wertschöpfungskette. Das Unternehmen hatte die Platzierung ohne Warrants strukturiert; im Vordergrund steht damit nicht die Ausgestaltung von Finanzierungsinstrumenten, sondern die langfristige Unterstützung bei der Projektausführung.

Fokus Yellowknife: Con Mine Option und Campbell Shear

Schwerpunkt der nächsten Schritte ist das Con Mine Option-Gebiet südlich der historischen Con Mine innerhalb des Yellowknife City Gold Projects. Die ehemalige Con Mine verzeichnete laut technischem Bericht (21. Oktober 2022) eine historische Gesamtproduktion von rund 5,1 Mio. Unzen Gold bei durchschnittlich etwa 16 g/t. Die anvisierte Zielstruktur, die Campbell Shear, steht in der Region für hohe Ausbeuten: Historisch werden ihr rund 14 Mio. Unzen Gold bei 16-22 g/t zugeschrieben.

Gold Terra plant, ab Januar 2026 Bohrungen zwischen Oberfläche und 600 Metern Tiefe auf der südlichen Erweiterung der Campbell Shear aufzunehmen. Die Option auf das CMO-Areal hält das Unternehmen von einer Newmont-Tochter bis zum 21. November 2027; sie schafft den Rahmen, um entlang der Scherzonen gebundenen Ziele zusätzliche Datengrundlagen zu schaffen und die geologische Kontinuität zu testen. Vor Ort erleichtert vorhandene Infrastruktur - darunter der Robertson-Schacht, eine Wasseraufbereitungsanlage (2015), Lager und Büros - die logistische Umsetzung künftiger Programme.

Ressourcenstand und Arbeitsprogramm: Wo Gold Terra ansetzt

Auf Basis des technischen Berichts vom Oktober 2022 weist Gold Terra auf dem CMO-Gebiet nahe Oberfläche südlich der Con Mine eine angezeigte Ressource von 109.000 Unzen Gold (821.000 t @ 7,55 g/t Gold, Yellorex Main, untertage) und insgesamt 432.000 Unzen Gold in der Kategorie "geschlussfolgert" (u. a. Yellorex North, Kam Point) aus. Diese Ressourcenschätzung deckt sich allerdings nicht mit den von Miramar Northern Mines 2003 berichteten historischen Reserven/Reservenäquivalenten der Con Mine; letztere gelten als historische Angaben und sind in der 2022er MRE nicht enthalten.

Das anstehende Bohrprogramm zielt darauf ab, die Campbell Shear im CMO-Gebiet systematisch zu erproben, strukturelle Kontrollen zu verifizieren und potenzielle Ausläufer in geringer bis mittlerer Tiefe zu definieren. Für Gold Terra steht damit die Verknüpfung aus historischer Datenlage, moderner Geologie und gezielter Exploration im Vordergrund - mit dem Ziel, das geologische Modell zu schärfen und die Grundlage für weitere Planungen zu legen.

Bedeutung des Investoreneinstiegs für Gold Terra

Der Eintritt von David Harquail als neuem strategischen Investor und die Beteiligung von Eric Sprott stellen einen Vertrauensbeweis für Gold Terra aber auch den Standort Yellowknife dar. Solche Ankerinvestoren können die Umsetzung von Arbeitsprogrammen erleichtern - von der Rekrutierung spezialisierter Teams bis zur Priorisierung von Dienstleistungs- und Lieferkettenkapazitäten. Gleichzeitig bleibt das operative Gelingen maßgeblich: Ergebnisse aus den Bohrungen, die Interpretation neuer Daten und die Einhaltung der Zeitpläne werden bestimmen, wie es mit Gold Terra in den kommenden Monaten weitergeht.

Fazit: Gold Terra erhält Unterstützung von zwei profilieren Namen der Edelmetallbranche - ein Aspekt, der über die reine Kapitalbeschaffung hinausweist und die Weiterentwicklung des Con Mine Option-Gebiets an der Campbell Shear in den Vordergrund stellt.

