Nach ordentlichen Zahlen zum dritten Quartal kann die Bayer-Aktie um rund sechs Prozent zulegen. Damit gehört das Papier des Leverkusener Traditionskonzerns zu den größten Gewinnern im deutschen Leitindex. Doch die zahlreichen Probleme, mit denen der DAX-Konzern konfrontiert ist, sind nicht wegzudiskutieren.Erneut hat Bayer erhebliche Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten gebildet. Seit vielen Jahren ist die Causa Glyphosat ein Belastungsfaktor für Bilanz und Aktienkurs. Bis Ende 2026 will das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär