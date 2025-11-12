Luxus ist out? Von wegen. Bei ihrer Ankunft vor den WM-Quali-Spielen verwandelten die DFB-Stars den Check-in ins Ritz-Carlton kurzerhand in einen Laufsteg. Auch die LVMH-Aktie macht an der Börse wieder eine gute Figur. Die Aktie zieht deutlich an, denn die Fantasie in China kehrt endlich zurück. Insidern zufolge plant LVMH im Dezember die Eröffnung mehrerer groß angelegter Flagship-Stores in Peking. Konkret sollen Louis Vuitton, Dior, Tiffany und Loro Piana im renommierten Einkaufsareal Taikoo Li ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.