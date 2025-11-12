Luxus ist out? Von wegen. Bei ihrer Ankunft vor den WM-Quali-Spielen verwandelten die DFB-Stars den Check-in ins Ritz-Carlton kurzerhand in einen Laufsteg. Auch die LVMH-Aktie macht an der Börse wieder eine gute Figur. Die Aktie zieht deutlich an, denn die Fantasie in China kehrt endlich zurück. Insidern zufolge plant LVMH im Dezember die Eröffnung mehrerer groß angelegter Flagship-Stores in Peking. Konkret sollen Louis Vuitton, Dior, Tiffany und Loro Piana im renommierten Einkaufsareal Taikoo Li ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär