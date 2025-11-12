kundenservice@finanzen100.de

Der Internetdienstleister präsentierte gestern gute Q3-Zahlen. Die Zahl der Kunden stieg in den ersten neun Monaten von 2025 um 210.000 auf 6,53 Mio. zu. Der Umsatz legte um 6,2 % auf 980,2 Mio. € zu und das bereinigte Ebitda erhöhte sich um 20,8 % auf 368,5 Mio. €. Unter dem Strich stieg das Ergebnis je Aktie um 44,3 % auf 1,27 €. In diesen Zahlen ist der gestern zum Verkauf gestellte Unternehmensbereich AdTech (Software und Tools für Internetwerbung) nicht mehr enthalten. Die Ankündigung des Verkaufs von AdTech sorgte aber nicht für den erhofften Trendwende bei der Ionos-Aktie. Der MDax-Titel gab gestern um über 6 % nach und notiert damit rund 37 % unter dem im Juni erreichten Allzeithoch von 43,25 €.