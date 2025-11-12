EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.11.2025 / 14:17 CET/CEST

Hiermit gibt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-ag-2025



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-company-2025



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-konzern-2025



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-group-2025



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort: https://www.munichre.com/finanzberichte/halbjahresfinanzbericht-2026



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort: https://www.munichre.com/financial-reports/half-year-financial-report-2026





