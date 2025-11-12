Der Wirtschaftsausschuss hat eine Vorlage beschlossen, wonach Speicher auf die Liste von zulässigen Maßnahmen im Außenbereich im Baugesetzbuch aufgenommen werden sollen. Am Donnerstag wird der Bundestag final entscheiden und könnte auch den Weg für einen wirtschaftlicheren Betrieb von Multi-Use-Speichern freimachen. Auf Vorschlag der Regierungsfraktionen von CDU, CSU und SPD hat der Wirtschaftsausschuss des Bundestages am Mittwoch eine Privilegierung des Baus für Speicher zur Strom-, Wärme- und Wasserstoffspeicherung im Außenbereich beschlossen. Die dafür erforderliche Änderung der Liste der im ...

