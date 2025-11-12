BASF treibt die Pläne für den Börsengang seines Agrarchemiegeschäfts weiter voran. Das Unternehmen will seine Sparte Agricultural Solutions an der Frankfurter Börse listen lassen, wie der weltgrößte Chemieproduzent am Dienstag mitteilte. Der Gang aufs Parkett ist für das Jahr 2027 vorgesehen, bestätigte Vorstandschef Markus Kamieth.Der DAX-Konzern kündigte zudem ein neues Führungsteam für die künftige Tochtergesellschaft an. Demnach wird Livio Tedeschi ab dem 1. Mai 2026 die Leitung des Agrarchemiebereichs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär