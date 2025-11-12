Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages hat den Weg für eine Novelle des Baurechts und des Energiewirtschaftsrechts frei gemacht. Damit soll der Bau von Speichern in Deutschland einfacher und schneller werden. Mit einer Änderung des Baurechts will der Bundestag den Bau von Speichern für Strom, Wärme und Wasserstoff in Deutschland schneller machen. Der Wirtschaftsausschuss des Bundestages hat heute eine Beschlussvorlage gebilligt. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) begrüßt die Pläne. ...

