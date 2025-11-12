Die europaweite Einführung des CO2-Preises für Gebäude und Verkehr wird um ein Jahr auf 2028 verschoben. Dieser Beschluss der EU-Umweltminister schadet vor allem dem industriellen Mittelstand in Deutschland.Unternehmen, die bereits seit Jahren den nationalen CO2-Preis zahlen, hatten gehofft, dass mit dem Emissionshandelssystem 2 der EU, kurz ETS 2, bald gleiche Wettbewerbsbedingungen in der gesamten EU geschaffen würden. Deutschland war im CO2-Emissionshandel Vorreiter und hat ihn deutlich vor der EU eingeführt. Eigentlich sollten mit ETS 2 Mittelständler weiterer Branchen in den ...

