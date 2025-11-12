© Foto: Dall-E

Coinbase stoppt überraschend die geplante Übernahme des Fintechs BVNK und lässt damit einen der größten Krypto-Deals platzen.Die US-Kryptobörse Coinbase hat ihre Übernahmegespräche mit dem britischen Fintech BVNK überraschend beendet. Der Schritt markiert das Ende einer der potenziell größten Akquisitionen in der Geschichte der digitalen Zahlungsbranche. Nach Informationen von Fortune befanden sich die beiden Unternehmen seit Anfang des Jahres in Gesprächen, die im Oktober in eine Exklusivvereinbarung mündeten. Diese sollte BVNK daran hindern, mit anderen potenziellen Käufern - darunter auch Mastercard - zu verhandeln. Der Deal hätte BVNK mit 1,5 bis 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet und …