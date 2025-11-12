Gute Nachrichten von Evotec. Der Hamburger Wirkstoffforscher ist wieder einen Schritt weiter in der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Pharma-Riesen Bristol Myers Squibb. Evotec erhält in diesem Zusammenhang eine Meilensteinzahlung in Höhe von fünf Millionen Dollar gutgeschrieben. Die Aktie gewinnt daraufhin gut fünf Prozent.Getriggert wurde die Zahlung durch einen erfolgreichen Antrag auf Zulassung eines neuen Prüfarzneimittels (IND) bei der US-Gesundheitsbehörde FDA. Bristol Myers Squibb will ...

