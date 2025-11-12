Nach Jahren der Umstrukturierung und schwacher Kursentwicklung deutet vieles darauf hin, dass Vodafone allmählich in die Erfolgsspur zurückkehrt. Die jüngsten Geschäftszahlen und der kräftige Kursanstieg der Aktie zeigen, dass der Telekommunikationskonzern das Vertrauen der Märkte zurückgewinnt. Strategische Neuausrichtung zeigt Wirkung Vodafone befindet sich seit geraumer Zeit im Umbau. Nach dem Verkauf der schwächelnden Beteiligungen in Spanien ...

