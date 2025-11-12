Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING NEWS: Bohrprogramm gestartet - historisches Uranpotenzial wird jetzt "aufgebohrt"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD
Tradegate
12.11.25 | 16:34
225,60 Euro
+10,00 % +20,50
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
ADVANCED MICRO DEVICES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADVANCED MICRO DEVICES INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
225,30225,4516:35
225,45225,6516:34
Markus Weingran
12.11.2025 15:27 Uhr
362 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Jahresendrallye gestartet?: AMD im Wachstumsrausch, Bayer erhöht Rückstellungen und Infineon rennt

Das ist mal eine Ansage: AMD will bis 2030 jährlich um 35 % wachsen. Haupttreiber ist dabei das Geschäft mit Rechenzentren. In diesem Geschäftsbereich erwartet Vorstandschefin Lisa Su Zuwächse von 60 % jährlich!Ein Blick auf den DAX zeigt: Der Leitindex stabilisiert sich wieder über der Marke von 24.000 Punkten. Viele Anleger fragen sich nun, ob das bereits der Start der Jahresendrallye ist. Rückenwind kommt von soliden Unternehmenszahlen - allen voran Infineon, das mit seinem Quartalsbericht überzeugt. RWE bestätigt seine Jahresprognose und bleibt auf Kurs, während E.ON nach ordentlichen, aber unspektakulären Zahlen leicht im Minus schließt. Bei Secunet Security Networks sorgt die hohe …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.