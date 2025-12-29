Der DAX setzt seine Aufwärtsbewegung fort. In der abgelaufenen Woche, die auf zwei Handelstage verkürzt war, legte das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich gut 50 Punkte zu und schloss +0,21% höher mit 24.340 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Infineon und Deutsche Börse, Brenntag war schwächster DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Keine großen Sprünge Während es am Montag keine Veränderungen gab, zog der Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
