Die Aktie der Deutschen Telekom hat zuletzt etwas Federn lassen müssen und an der Börse deutlich korrigiert. Doch am morgigen Donnerstag könnte es neue Impulse für den DAX-Titel geben. Dann legt der Magenta-Konzern seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal vor. Das müssen Anleger im Vorfeld wissen.Das Management um Telekom-Chef Timotheus Höttges hat dank der brummenden Geschäfte der Tochter T-Mobile US bereits Anfang August die Jahresprognose erneut angehoben. Beim bereinigten operativen Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
