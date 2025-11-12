New York - An den US-Aktienmärkten favorisieren die Anleger auch am Mittwoch wieder die Standardwerte. Unter den wichtigsten Indizes hob sich der Dow Jones Industrial wie schon am Vortag positiv ab, indem er nach einigen Tagen Pause wieder einen Rekord aufstellte. Der Dow legte gegen Ende der ersten Handelsstunde 0,86 Prozent auf 48.341,88 Punkte zu und übertraf damit seine Bestmarke von Ende Oktober. Andere wichtige Indizes taten sich weiter schwerer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.