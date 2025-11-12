2024 hatte Audi angekündigt, das der A6 und S6 e-tron dieses Jahr auch in Australien starten sollen. Jetzt hat der Hersteller den Marktstart aber vorerst abgesagt. Das Segment der großen E-Limousinen sei in dem Land noch sehr nischig. Australien verzeichnet weiterhin eine steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen - allerdings verteilt sich diese nicht gleichmäßig auf alle Segmente. Während kompakte Stromer weiter an Bedeutung gewinnen, bleibt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net