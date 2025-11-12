Visa will beim digitalen Geld ganz vorne mitspielen. Das Unternehmen startet dafür nun ein Pilotprojekt, das Unternehmen Auszahlungen in Stablecoins in wenigen Minuten statt Tagen ermöglicht. Damit könnte Visa den globalen Zahlungsverkehr grundlegend verändern. Ein kluger Schritt des Kreditkartenriesen?Visa hat ein Pilotprojekt für sein Programm "Visa Direct" angekündigt, das erstmals direkte Auszahlungen in Stablecoins ermöglicht - zunächst mit dem USDC von Circle. Ziel ist es, grenzüberschreitende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
