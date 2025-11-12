Visa will beim digitalen Geld ganz vorne mitspielen. Das Unternehmen startet dafür nun ein Pilotprojekt, das Unternehmen Auszahlungen in Stablecoins in wenigen Minuten statt Tagen ermöglicht. Damit könnte Visa den globalen Zahlungsverkehr grundlegend verändern. Ein kluger Schritt des Kreditkartenriesen?Visa hat ein Pilotprojekt für sein Programm "Visa Direct" angekündigt, das erstmals direkte Auszahlungen in Stablecoins ermöglicht - zunächst mit dem USDC von Circle. Ziel ist es, grenzüberschreitende ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.