Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG Unternehmen: Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2025 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Solide Entwicklung in Q2 wie erwartet durch hohen Umsatzanteil von Bestsellern geprägt



Die Bastei Lübbe AG hat jüngst die Zahlen für das zweite Quartal (Jul.-Sept.) vorgelegt, die im Rahmen unserer Erwartungen ausfielen. Der veränderte Umsatzmix in H2 lässt eine stärkere Ergebnisentwicklung erwarten und bestätigt unseren Investment Case.



[Tabelle]



Nach dem Umsatzrückgang im ersten Quartal konnte das Unternehmen im zweiten Quartal wieder einen deutlichen Umsatzzuwachs von 12,8% yoy auf 34,0 Mio. EUR verzeichnen. Dieser war wie erwartet durch das Erscheinen einer Reihe von Bestsellern im Berichtszeitraum getrieben. So haben u. a. Dan Brown und Ken Follett Neuerscheinungen veröffentlicht, die erneut Spitzenpositionen in den Bestsellerlisten belegen (aktuell Platz 3 und Platz 7 der SPIEGEL-Bestseller Hardcover Belletristik).



Der höhere Umsatzanteil der Bestseller zeigt sich auch in der Entwicklung der Rohertragsmarge, die von 53,5% im Vorjahr auf 48,1% zurückging. Die Vorjahresbasis war hierbei jedoch besonders anspruchsvoll, da in H1 des vergangenen Jahres die Amazon-Serie Maxton Hall, basierend auf dem Roman Save Me der LYX-Autorin Mona Kasten, zu einem signifikanten Anstieg im Bereich der community-getriebenen Geschäftsmodelle geführt hatte, die grundsätzlich ein attraktiveres Margenprofil aufweisen. Zusammen mit einem durch Werbemaßnahmen und höhere Vertriebsaufwendungen bedingten Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen lag das EBIT mit 4,7 Mio. EUR leicht unter dem Vorjahr und etwas unter unseren Erwartungen. Die EBIT-Marge von 13,9% in Q2 stellt u.E. im relativen Vergleich dennoch eine beachtliche Leistung dar.



Prognose bestätigt: Insgesamt verlief das erste Halbjahr im Rahmen der Erwartungen, sodass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt wurde. Zwar implizieren Guidance und unsere Ergebniserwartung eine deutlich stärkere Dynamik in H2, wir sehen jedoch mehrere positive Impulse, die diese Entwicklung unterstützen dürften. So verlief die Frankfurter Buchmesse insgesamt erfolgreich und zeigt den weiterhin starken Trend im Bereich New- and Young Adults, den Bastei Lübbe durch das neue Imprint POLA jüngst weiter verstärkt hat. Außerdem steht das für die Branche traditionell starke Weihnachtsquartal bevor. Zudem dürfte die zweite Staffel von Maxton Hall, die Anfang November gestartet ist, einen positiven Umsatzeffekt auf die Buchreihe von Mona Kasten haben, wenngleich eine vergleichbare Dynamik wie im vergangenen Geschäftsjahr nicht zu erwarten ist.



Fazit: Bastei Lübbe hat sich im zweiten Quartal gegenüber einer sehr anspruchsvollen Vorjahresbasis gut behauptet. Insgesamt erachten wir die Ergebnisqualität des Unternehmens aufgrund des hohen Umsatzanteils der community-getriebenen Geschäftsmodelle sowie des Digitalbereichs als überdurchschnittlich. Diese Qualitäten dürften in H2 erneut stärker zum Tragen kommen, sodass wir von einer positiven Ergebnisdynamik ausgehen. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.







