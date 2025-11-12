Kann der KI-Boom rund um Nvidia, Alphabet & Co. noch einmal auf eine höhere Stufe gehoben werden? Er kann. Das zumindest legen Aussagen der Chefin des härtesten Konkurrenten im Chipmarkt nahe. Dessen Aktie steigt zweistellig. Am Dienstagabend lud der Chipkonzern AMD erstmals seit Jahren zum Investorentag. Die Stimmung war schon im Vorfeld sehr positiv gewesen, schließlich stieg die AMD-Aktie seit Ende September um sage und schreibe 60 Prozent. Doch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.