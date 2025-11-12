Kann der KI-Boom rund um Nvidia, Alphabet & Co. noch einmal auf eine höhere Stufe gehoben werden? Er kann. Das zumindest legen Aussagen der Chefin des härtesten Konkurrenten im Chipmarkt nahe. Dessen Aktie steigt zweistellig. Am Dienstagabend lud der Chipkonzern AMD erstmals seit Jahren zum Investorentag. Die Stimmung war schon im Vorfeld sehr positiv gewesen, schließlich stieg die AMD-Aktie seit Ende September um sage und schreibe 60 Prozent. Doch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE